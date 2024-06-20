Месси сыграет на Кубке Америки в золотых бутсах

Компания Adidas представила бутсы, в которых Месси выступит на предстоящем Кубке Америки. Модель бутс получила название Triunfo Dorado («Золотой триумф») и выполнена в бело-черно-золотых цветах, а на подошву нанесена фамилия аргентинца.

Источник: Соцсети

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины сыграет в группе с Канадой (21 июня), Чили (26 июня) и Перу (30 июня).

13 июня Месси заявил, что из-за участия в Кубке Америки пропустит Олимпиаду. «Трудно думать об Олимпийских играх прямо сейчас, потому что мы находимся на Кубке Америки. Это будет два-три месяца подряд, когда меня не будет в клубе, и, более того, я не в том возрасте, чтобы играть везде. Мне приходится выбирать осторожно, и сыграть два турнира подряд было бы слишком», — приводит слова Месси ESPN.

В этом розыгрыше примут участие 6 команд из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и 10 команд из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Обычно турнир проводится только с участием команд из стран КОНМЕБОЛ, начиная с 1993 года на соревнование приглашалось по две команды из других конфедераций, чаще всего из КОНКАКАФ.