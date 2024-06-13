Месси объяснил, почему не сыграет за Аргентину на Олимпиаде

«Я разговаривал с тренером Хавьером Маскерано, и правда в том, что мы оба поняли ситуацию. Трудно думать об Олимпийских играх прямо сейчас, потому что мы находимся на Кубке Америки. Это будет два-три месяца подряд, когда меня не будет в клубе, и, более того, я не в том возрасте, чтобы играть везде.



Мне приходится выбирать осторожно, и сыграть два турнира подряд было бы слишком. Мне очень повезло сыграть на Олимпийских играх и выиграть их. Это был замечательный опыт на футбольном уровне», — приводит слова Месси ESPN.