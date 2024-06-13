Месси объяснил, почему не сыграет за Аргентину на Олимпиаде
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не поможет национальной команде на Олимпийских играх в Париже.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не поможет национальной команде на Олимпийских играх в Париже.
«Я разговаривал с тренером Хавьером Маскерано, и правда в том, что мы оба поняли ситуацию. Трудно думать об Олимпийских играх прямо сейчас, потому что мы находимся на Кубке Америки. Это будет два-три месяца подряд, когда меня не будет в клубе, и, более того, я не в том возрасте, чтобы играть везде.
Мне приходится выбирать осторожно, и сыграть два турнира подряд было бы слишком. Мне очень повезло сыграть на Олимпийских играх и выиграть их. Это был замечательный опыт на футбольном уровне», — приводит слова Месси ESPN.
В составе сборной Аргентины Месси выиграл Олимпийские игры в 2008 году в Пекине.
Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля в США.
Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
Летом 2023 года Лионель Месси подписал контракт с «Интер Майами». За клуб из МЛС аргентинец провел 29 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 16 результативных передач. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца 2025 года.
Ранее Месси заявил, что «Интер Майами» станет последним клубом в его профессиональной карьере.