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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси объяснил, почему не сыграет за Аргентину на Олимпиаде

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не поможет национальной команде на Олимпийских играх в Париже.

Аргентина (олимп.)
Источник: Reuters

«Я разговаривал с тренером Хавьером Маскерано, и правда в том, что мы оба поняли ситуацию. Трудно думать об Олимпийских играх прямо сейчас, потому что мы находимся на Кубке Америки. Это будет два-три месяца подряд, когда меня не будет в клубе, и, более того, я не в том возрасте, чтобы играть везде.

Мне приходится выбирать осторожно, и сыграть два турнира подряд было бы слишком. Мне очень повезло сыграть на Олимпийских играх и выиграть их. Это был замечательный опыт на футбольном уровне», — приводит слова Месси ESPN.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл Олимпийские игры в 2008 году в Пекине.

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля в США.

Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Летом 2023 года Лионель Месси подписал контракт с «Интер Майами». За клуб из МЛС аргентинец провел 29 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 16 результативных передач. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Ранее Месси заявил, что «Интер Майами» станет последним клубом в его профессиональной карьере.


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