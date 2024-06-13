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03:40 (мск), источник: ТАСС

Месси заявил, что «Интер Майами» станет последним клубом в его карьере

ТАСС, 12 июня. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» станет последним в карьере аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом Месси сообщил телеканалу ESPN.

Аргентина
Барселона
Источник: AP 2023

Контракт Месси с американским клубом действует до конца 2025 года.

«Интер Майами» будет последним клубом в моей карьере, — сказал Месси. — На сегодняшний день это так. Я люблю играть в футбол, и я получаю от него гораздо больше удовольствия, потому что понимаю, что у меня остается все меньше и меньше времени".

Месси 36 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». С лета 2023 года выступает за «Интер Майами». С 2003 по 2021 год нападающий играл за «Барселону», в ее составе он 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. После «Барселоны» Месси выступал за «Пари Сен-Жермен», с которым дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021).

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