Черчесова возмутил вопрос журналиста на казахском языке
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов выразил недовольство вопросом на казахском языке на пресс-конференции.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов выразил недовольство вопросом на казахском языке на пресс-конференции.
По информации Tengri Sport, после заданного вопроса, 60-летний специалист спросил журналиста откуда он родом. Корреспондент ответил, что он родился в Казахстане.
«Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать? Ведь никто не поймет», — заявил в ответ Черчесов.
Отмечается, что наставнику национальной команды пришлось обратиться за помощью к главе Казахстанской федерации футбола Адилету Барменкулову.
«Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», — отшутился Черчесов, когда повисла неловкая пауза.
Источник отмечает, что когда Черчесов приезжал в Астану в качестве главного тренера сборной России, он наоборот удивил местных журналистов заверениями, что хорошо понимает по-казахски, но, видимо, шутил.
Черчесов занял должность главного тренера национальной команды 3 июня 2024 года. Черчесов дебютирует во главе национальной команды Казахстана 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет в этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.
Станислав Черчесов находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».