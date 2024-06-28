Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Словакия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Германия
Дания
Все события
14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесова возмутил вопрос журналиста на казахском языке

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов выразил недовольство вопросом на казахском языке на пресс-конференции.

Казахстан
Источник: РИА "Новости"

По информации Tengri Sport, после заданного вопроса, 60-летний специалист спросил журналиста откуда он родом. Корреспондент ответил, что он родился в Казахстане.

«Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать? Ведь никто не поймет», — заявил в ответ Черчесов.

Отмечается, что наставнику национальной команды пришлось обратиться за помощью к главе Казахстанской федерации футбола Адилету Барменкулову.

«Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», — отшутился Черчесов, когда повисла неловкая пауза.

Источник отмечает, что когда Черчесов приезжал в Астану в качестве главного тренера сборной России, он наоборот удивил местных журналистов заверениями, что хорошо понимает по-казахски, но, видимо, шутил.

Черчесов занял должность главного тренера национальной команды 3 июня 2024 года. Черчесов дебютирует во главе национальной команды Казахстана 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет в этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.

Станислав Черчесов находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь