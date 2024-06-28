Черчесова возмутил вопрос журналиста на казахском языке

По информации Tengri Sport, после заданного вопроса, 60-летний специалист спросил журналиста откуда он родом. Корреспондент ответил, что он родился в Казахстане.

«Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать? Ведь никто не поймет», — заявил в ответ Черчесов.

Отмечается, что наставнику национальной команды пришлось обратиться за помощью к главе Казахстанской федерации футбола Адилету Барменкулову.

«Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», — отшутился Черчесов, когда повисла неловкая пауза.

Источник отмечает, что когда Черчесов приезжал в Астану в качестве главного тренера сборной России, он наоборот удивил местных журналистов заверениями, что хорошо понимает по-казахски, но, видимо, шутил.

Черчесов занял должность главного тренера национальной команды 3 июня 2024 года. Черчесов дебютирует во главе национальной команды Казахстана 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет в этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.