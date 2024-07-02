Месси вернулся к тренировкам после травмы на Кубке Америки

Месси не тренировался с тех пор, как получил травму 26 июня, в матче второго тура группового этапа Кубка Америки против Чили (1:0). Отмечается, что капитан сборной Аргентины провел часть тренировки со всей командой, готовять к четвертьфинальноой игре против сборной Эквадора.

После матча с Чили нападающий сообщил, что получил небольшое мышечное повреждение в первом тайме. Позднее аргентинский форвард пропустил игру третьего тура группового этапа Кубка Америки против сборной Перу (2:0).

«Нога меня немного беспокоила, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьезного. Это было в начале первого тайма, мне стало тяжело. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта», — приводит слова 37-летнего нападающего TyC Sports.

Месси впервые с 2011 года не забил за Аргентину на групповом этапе крупного турнира.

Матч ¼ финала Кубка Америки Аргентина — Эквадор пройдет в Хьюстоне.

Кубок Америки принимает США, турнир завершится 14 июля.

Ранее Лионель Месси высказался о будущем в сборной. По словам игрока, нынешний Кубок Америки станет для него последним.

«Что касается чемпионата мира 2026 года, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем. Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом», — приводит слова Месси RMC Sport.