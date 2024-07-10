Месси вышел на второе место по количеству голов за сборные

Ранее сборная Аргентины обыграла Канаду и вышла в финал Кубка Америки. У победителей в первом тайме отличился Хулиан Альварес, а во втором тайме дебютный мяч на турнире забил Лионель Месси.

Этот гол стал 109-м в карьере нападающего за национальную команду. Месси обошел бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 108 мячей и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров сборных. Первую строчку занимает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил 130 голов за национальную команду.

После победы в полуфинале Месси опубликовал пост в одной из соцсетей.

«Очень рад снова сыграть финальный матч Кубка Америки. Нам осталось сделать один шаг», — написал Месси, прикрепив к посту фото с матча.

Аргентинцы в 30-й раз вышли в финал Кубка Америки. Команда Лионеля Скалони является 15-кратным победителем турнира. Следующий финалист Кубка Америки определится в матче между сборными Уругвая и Колумбии.

Кубок Америки проходит в США и завершится 14 июля.