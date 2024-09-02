Дивеев и Солдатенков не сыграют за сборную России в сентябре

Ранее 23-летний защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев был вызван в состав национальной команды. Пресс-служба РФС сообщает, что тренерский штаб рассматривает возможность включения в итоговую заявку еще одного-двух игроков.
«Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не сможет помочь национальной сборной команде в сентябрьских матчах. После проведения комплекса дополнительных исследований, тренерским и медицинским штабом принято решение дать футболисту возможность полноценно восстановиться. По согласованию с медицинским штабом ЦСКА игрок направлен в расположение клуба.
Александр Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче за клуб накануне. После проведения дополнительного исследования и оценки степени травмы, тренерским и медицинским штабом принято решение направить футболиста в расположение клуба для прохождения полноценного лечения», — приводит слова главного врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.
Напомним, команда Валерия Карпина сыграет против сборной Вьетнама 5 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября на этой же арене российские футболисты проведут матч с национальной командой Таиланда.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.