Роналду ответил на вопрос о своем участии в ЧМ-2026

«Я чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026 год. Я живу моментом — сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. Но 2026 год? До него еще далеко», — приводит слова Роналду Bolavip.