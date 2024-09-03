Роналду ответил на вопрос о своем участии в ЧМ-2026

«Я чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026 год. Я живу моментом — сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. Но 2026 год? До него еще далеко», — приводит слова Роналду Bolavip.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории турнира его примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Количество участников на этом турнире будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.
На момент начала ЧМ-2026 Роналду исполнится 41 год. Для португальца этот турнир может стать рекордным шестым чемпионатом мира в карьере. Аналогичного достижения может добиться нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, которому во время турнира исполнится 39 лет.
Всего на счету Криштиану Роналду 22 сыгранных матча на чемпионатах мира, в которых он забил восемь мячей. По числу матчей он занимает пятое место, уступая Паоло Мальдини (23), Мирославу Клозе (24), Лотару Маттеусу (25) и Лионелю Месси (26).