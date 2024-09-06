Тренировка сборной России перенесена из-за тайфуна во Вьетнаме

На субботу, 7 сентября, запланирован второй матч национальной команды во Вьетнаме — против сборной Таиланда. Валерий Карпин на пресс-конференции поделился мнением о силе состава национальной команды Таиланда, а также сказал, какие футболисты сыграют во втором матче.