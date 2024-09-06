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Тренировка сборной России перенесена из-за тайфуна во Вьетнаме

Тренировка сборной России по футболу из-за непогоды перенесена на запасное поле стадиона «Ми Динь» в Ханое.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Изначально занятие российских футболистов должно было пройти на главном поле арены «Ми Динь», где вчера подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Вьетнама — 3:0.

На субботу, 7 сентября, запланирован второй матч национальной команды во Вьетнаме — против сборной Таиланда. Валерий Карпин на пресс-конференции поделился мнением о силе состава национальной команды Таиланда, а также сказал, какие футболисты сыграют во втором матче.

На данный момент есть вероятность отмены матча — тайфун «Яги» достиг пятой категории мощности: сильнейший ветер валит деревья и конструкции, а ливни вызывают оползни. Власти советуют людям не покидать место жительства и запастись едой на несколько дней.