Глава РФС сравнил уровень сборных Вьетнама и Медиалиги

«Все относительно. Интерес к Вьетнаму, возможно, мог бы быть выше, если бы соперник, возможно, был бы другой и время проведения матча было не в рабочий день в 16:00 по Москве. Но если посмотреть на долю просмотров матча, то она соответствует топовым матчам РПЛ или Кубка России.



Наверное, матч со сборной Медиалиги возможен, но в данном случае нужно проконсультироваться с Валерием Георгиевичем [Карпиным] — он также участвует в выборе соперников, с которыми сборной имеет смысл играть. На мой взгляд, есть свои “за” и “против”. Такой матч будет способствовать популяризации футбола и привлечению к играм сборной тех болельщиков, которым сборная менее интересна, чем медиафутбол. У него есть свои “фишки”, свои привлекательные стороны. Если же говорить со спортивной точки зрения, при всем уважении к медиаклубам, которые умеют играть в футбол и это демонстрируют, их уровень пока не соответствует уровню нашей первой сборной.



Только опыт определит, выше ли уровень сопротивления сборной Вьетнама, чем уровень Медиалиги. На мой взгляд, выше, но давайте займемся организацией матча сборной Медиалиги с Вьетнамом. Увидим, кто сильнее. Только поставив эксперимент, ответим на этот вопрос. Но мне кажется, что на данный момент уровень сборной Вьетнама выше, чем уровень нашего медиафутбола. Хотя они развиваются, большие молодцы. Если говорить о футбольной составляющей, то видим значительный прогресс», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».