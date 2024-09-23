Карпин: Хочу тет-а-тет поговорить с Глушенковым

Ранее Максим Глушенков заявил, что товарищеские матчи с командами уровня Вьетнама его не мотивируют и что ему лучше потренироваться с Венделом и Клаудиньо в петербургской команде.
«Почему слова Глушенкова не повлияли на ваше решение его вызвать? Наоборот. Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — приводит слова Карпина сайт РФС.
Также Карпин объяснил, почему в расширенный список на сбор национальной команды в октябре включены аж 42 футболиста.
«По регламенту мы должны заранее предупреждать клубы о возможном вызове их игроков в сборную. Впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка России. Очевидно, что кто-то может получить травму или просто плохо провести этот отрезок. Зачем его тогда вызывать? Нужна вариативность в выборе окончательного состава. Думаю, в окончательном списке останется примерно 23 полевых игрока и три вратаря», — добавил главный тренер сборной России.