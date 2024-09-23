Карпин: Хочу тет-а-тет поговорить с Глушенковым

«Почему слова Глушенкова не повлияли на ваше решение его вызвать? Наоборот. Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — приводит слова Карпина сайт РФС.