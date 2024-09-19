Глушенков «отшил» себя от сборной России

Возвращаются Евгений Латышонок, Андрей Мостовой и Вячеслав Караваев из сборной в «Зенит», а Глушенков им и говорит: «Меня вот боженька оберегает от ненужных поездок».
Максим, конечно, сделал очень странное заявление. Особенно на фоне разговоров о его конфликте с Карпиным. Особенно когда Карпин именно конфликт опровергает. И делает шаг навстречу. А тут оп — снова огонь по своим. И вот уже пошли разговоры, что Глушенкову в сборной не место.
При желании Глушенкова можно легко оправдать — и найти под десяток аргументов, почему матчи сборной России во время бана скучные, неинтересные и вообще не нужны. Также легко можно Глушенкова и «замочить» — завести с ним «разговоры о важном» или «патриотизме». Можно просто сказать, что сборная играет, чтобы жить и налаживать связи, внимать требованиям Карпина. По возвращении эти связи (да и связи в коллективе) будут играть ключевое значение. Мне, кстати, последний аргумент как раз ближе всего, но ни оправдывать Глушенкова, ни тем более пытаться «замочить» его — желания нет. Это его мнение, имеет право. Судя по прежним комментариям, Максим никогда не стеснялся. И такой прямой характер для футболиста — скорее плюс.
Делает ли это качество Глушенкова особенным? Конечно. Ещё после матча за Суперкубок и слов про «клоунов» и «хейтеров» я написал коллегам, что у нас растёт «новый Дзюба». Такой же яркий и на поле и вне, харизматичный лидер. Таких у нас мало. Теперь в копилку сравнений добавляем ссору (окей, «недопонимание») с Карпиным.
Нужно ли везде показывать свою особенность? Для Максима, кажется, в этом нет ничего страшного. Да, можно ответить на эмодзи клоунов в телеграме. Можно передавать приветы хейтерам. Или в духе Аршавина заявлять, что в середняк или аутсайдер европейской топ-лиги ты не поедешь. Быть таким честным и открытым — это даже классно. И редко для нашего футбола.
Но слова про ненужность матчей сборной — это не выпад в сторону анонимов в социальных сетях. Это выпад в сторону Карпина и своих же партнёров. Максим, по сути, ставит себя выше них. И если для Латышонка, Пальцева, Воробьёва и Мусаева дебют за сборную в матче с Вьетнамом — счастливое событие (они все говорили, как счастливы сыграть за страну), то как рядом с ними на поле будет бегать Глушенков, которого от поездки во Вьетнам «уберёг боженька»? Или в случае матча с командой Уругвая поездка вдруг станет желанной?
В вызов Глушенкова в сборную я теперь не верю. Если он своими словами хотел «отшить» себя от сборной — должно получиться. Принципиальность Карпина вряд ли подведёт (если да — я сильно удивлюсь). Да, официально Максим, конечно, от неё не отказывался — и даже готов ехать. Но по реальной мотивации есть вопросики.
Если же Максим хотел поддеть Карпина — нужно было выбирать формулировки, которые не заденут потенциальных партнёров по сборной. Как, например, у Дзюбы.
А может, Максим ничего не хотел. И просто ляпнул, не подумав о последствиях.
Автор: Максим Пахомов