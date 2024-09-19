Глушенков «отшил» себя от сборной России

При желании Глушенкова можно легко оправдать — и найти под десяток аргументов, почему матчи сборной России во время бана скучные, неинтересные и вообще не нужны. Также легко можно Глушенкова и «замочить» — завести с ним «разговоры о важном» или «патриотизме». Можно просто сказать, что сборная играет, чтобы жить и налаживать связи, внимать требованиям Карпина. По возвращении эти связи (да и связи в коллективе) будут играть ключевое значение. Мне, кстати, последний аргумент как раз ближе всего, но ни оправдывать Глушенкова, ни тем более пытаться «замочить» его — желания нет. Это его мнение, имеет право. Судя по прежним комментариям, Максим никогда не стеснялся. И такой прямой характер для футболиста — скорее плюс.