Карадениз: новое поколение российских футболистов ментально слабое

«Качество игроков во Второй лиге оставляет желать лучшего. “Рубин-2” и другие “двойки” пытаются играть в комбинационный футбол и развивать молодежь. А вот остальные команды заточены на результат. Красиво ли играют, растят ли своих — им неважно. С другой стороны, в поединках со старшими наши юноши растут. Еще из минусов — плохие поля. Это влияет на то, что игроки на них показывают.



Нынешнее поколение ментально слабое? Во многом соглашусь. Критику зачастую вообще не переносят. Хотя и безнадежной молодежь не назову. И уж я стараюсь прививать им дух победителей. В чем был плюс нашего времени? Перед молодыми были примеры талантливых легионеров. А кто сейчас будет показывать пример? Да и чем ее мотивировать, когда на горизонте нет еврокубков, турниров сборных?» — сказал Карадениз.