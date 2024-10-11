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«Могут поломать». Игрок сборной — об игре с командой Медиалиги

Защитник сборной России Валентин Пальцев отрицательно относится к перспективам проведения товарищеского матча между национальной командой и сборной Медиалиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что вероятность проведения товарищеского матча между сборной России и сборной МФЛ составляет больше 50%. В октябрьское международное окно команды точно не сыграют.

«Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым все сходит с рук за любые фолы. Могут поломать», — передает слова Пальцева «Чемпионат».

23-летний футболист махачкалинского «Динамо» в сентябре дебютировал в составе сборной России в матче против команды Вьетнама. Валентин ранее выступал за «Волну», «Химки» и «КАМАЗ». В махачкалинский клуб Пальцев перешел в июне этого года. За команду Хасанби Биджиева защитник провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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