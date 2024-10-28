Карпин объявил расширенный состав сборной на матчи в ноябре

В ноябре в рамках учебно-тренировочного сбора команда Валерия Карпина проведет два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре сборная России сыграет с Брунеем. 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.
Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал расширенный состав сборной России для подготовки к товарищеским матчам против команд Брунея и Сирии.
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен‑Жермен»), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все — «Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Антон Миранчук («Сьон»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Федор Чалов (ПАОК).
Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре.