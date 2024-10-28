Милонов: Лучше смотреть футбол, чем на Шамана в кожаных лосинах

«В масштабах футбольных бюджетов это не такие большие деньги. Это если взять бюджеты некоторых клубов. 10 миллионов рублей? Могу сказать, что концерт Shaman стоит дороже, а уж явно смотреть на игру двух отличных сборных разных стран всяко интереснее и полезнее, чем смотреть на одного парня в кожаных лосинах», — цитирует Виталия Милонова «РБ Спорт».