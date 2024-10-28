Милонов: Лучше смотреть футбол, чем на Шамана в кожаных лосинах

На прошлой неделе генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.раскрыл информацию о сумме, которую Российский футбольный союз выплачивает для приглашение иностранной сборной на товарищеский матч в Россию.
«В масштабах футбольных бюджетов это не такие большие деньги. Это если взять бюджеты некоторых клубов. 10 миллионов рублей? Могу сказать, что концерт Shaman стоит дороже, а уж явно смотреть на игру двух отличных сборных разных стран всяко интереснее и полезнее, чем смотреть на одного парня в кожаных лосинах», — цитирует Виталия Милонова «РБ Спорт».
15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19 ноября — в Волгограде с Сирией. Российский футбольный союз опубликовал расширенный список из 39 человек, включенных для участия в учебно-тренировочном сборе в ноябре.