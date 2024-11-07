Валерий Карпин: ​Мы можем посмотреть всех в деле

«Будет ли преимуществом при определении стартового состава у вызванных на сборы трех игроков “Краснодара”? Я бы не назвал это преимуществом. Скорее это небольшой плюс, так как у нас игра в Краснодаре, а они знакомы и со стадионом и с болельщиками. Но в первую очередь будем смотреть на уровень готовности, на то, как футболисты будут выглядеть перед матчем», — отметил главный тренер национальной команды.