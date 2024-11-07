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Валерий Карпин: ​Мы можем посмотреть всех в деле

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе окончательного состава на ноябрьский сбор и матчи с Брунеем и Сирией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: RFS.RU

7 ноября на сайте РФС был опубликован окончательный список из 29 футболистов, которые примут участие в ноябрьских матчах.

«На всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, 2−3 игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызвано 29 футболистов. Окончательный состав определится того, как все пройдут обследование у медицинского штаба сборной», — приводит слова Карпина пресс-слуба РФС.

«Будет ли преимуществом при определении стартового состава у вызванных на сборы трех игроков “Краснодара”? Я бы не назвал это преимуществом. Скорее это небольшой плюс, так как у нас игра в Краснодаре, а они знакомы и со стадионом и с болельщиками. Но в первую очередь будем смотреть на уровень готовности, на то, как футболисты будут выглядеть перед матчем», — отметил главный тренер национальной команды.

«В окончательном списке нет Александра Головина. Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за “Монако” с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться. Также не попали в окончательный состав, например, Литвинов, Сильянов, Сергеев. Практически все эти игроки имеют определенные проблемы со здоровьем. Мы решили их не вызывать по рекомендации врачей, не подвергать риску усугубить повреждения и дать возможность восстановиться», — добавил Валерий Карпин.

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