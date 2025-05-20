В РФС подтвердили возможность проведения матча с Аргентиной

«Матч возможен, но есть много сложных моментов, ведь чем выше уровень сборной, тем сложнее сопоставить графики и другие обстоятельства. Переговоры с разными командами ведутся, в том числе с командами такого высокого уровня», — цитирует РИА Новости Максима Митрофанова.