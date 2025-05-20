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В РФС подтвердили возможность проведения матча с Аргентиной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

«Матч возможен, но есть много сложных моментов, ведь чем выше уровень сборной, тем сложнее сопоставить графики и другие обстоятельства. Переговоры с разными командами ведутся, в том числе с командами такого высокого уровня», — цитирует РИА Новости Максима Митрофанова.

По информации аргентинских СМИ, действующие чемпионы мира могут сыграть с Россией в октябре. Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев рассказал, сколько может стоить товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

После отстранения от международных турниров сборная России проводит только товарищеские матчи. В последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча. Национальная команда обыграла сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

6 июня национальная команда под руководством Валерия Карпина на стадионе «Лужники» проведет товарищеский матч с командой Нигерии. 10 июня сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске.