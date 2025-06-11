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Англия впервые в истории проиграла сборной из Африки

Сборная Англии дома потерпела поражение от Сенегала (1:3) в товарищеском матче.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игра состоялась в Ноттингеме. У хозяев единственный гол забил Харри Кейн (7'), у гостей отличились Исмаила Сарр (40'), Хабиб Диарра (62') и Шейх Сабали (90+3').

По информации Opta, сборная Англии впервые в истории проиграла сопернику из Африки и впервые пропустила от африканской сборной три гола. Ранее сборная Англии провела 21 матч против команд из Африки, одержав в них 15 побед при шести ничейных результатах.

Это первое поражение сборной Англии при Томасе Тухеле, который он официально возглавил 1 января. В первых трех встречах под его руководством были обыграны Албания (2:0), Латвия (3:0) и Андорра (1:0).

«Да, это, конечно, разочаровывающий результат. Не уверен, что мы не заслуживали немного большего. Было ощущение, что мы заторможенные, недостаточно активные на протяжении значительной части времени. Мы достаточно хорошо оборонялись на протяжении долгого времени в первом тайме, а наш лучший отрезок был при счете 1:2. Мы пропустили два очень простых гола, надо защищаться лучше. Но мы хорошо отреагировали, вдруг начали играть активнее, раскованнее, агрессивнее, более подвижно. У нас были отличные возможности сравнять счет», — сказал Тухель после матча.

Следующий матч сборная Англии проведет 6 сентября дома с Андоррой. Ранее сообщалось, что англичане не смогут сыграть сентябрьские матчи на стадионе «Уэмбли» из-за концертов британской рок-группы Coldplay.