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Кейн раскритиковал судей после поражения Англии от Сенегала

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Сенегала (1:3) в товарищеском матче. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Это поражение стало для англичан первым в истории от африканской сборной. Кроме того, это первое поражение сборной Англии после назначения Томаса Тухеля.

«Мы сыграли далеко не на своем уровне. У нас были возможности, но как с мячом, так и без него мы не смогли найти нужный ритм. Мы утратили ту агрессивность, которая отличала нашу игру.

Что касается незасчитанного гола Беллингема, то, если вы знакомы с правилами, это не было игрой рукой. Этот момент мог бы изменить ход игры, и, возможно, мы могли бы продолжить и одержать победу, так что это довольно важный эпизод, и мы обсудим его позже.

Мы не собираемся паниковать, но понимаем, что должны улучшаться. В команду приходят новые игроки, у которых нет опыта на международной арене. Это всего лишь ряд факторов, но у нас не может быть оправданий. Нам нужно быстро наладить игру, ведь чемпионат мира приближается, и каждый сбор сейчас очень важен», — сказал Кейн.

Следующий матч сборная Англии проведет 6 сентября дома против Андорры.