Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские матчи

Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина 4 сентября примет в Москве Иорданию. 7 сентября российские футболисты на выезде сыграют против сборной Катара.
В расширенный состав включены Антон Миранчук из швейцарского «Сьона» и его брат Алексей из «Атланты Юнайтед». Также в списке голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.
Расширенный состав сборной России:
вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).
защитники: Илья Вахания («Ростов», Ростов‑на‑Дону), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт‑Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).
полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов», Самара), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).
нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).