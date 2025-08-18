Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.15
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.02
П2
2.85
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.31
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.36
П2
2.30
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские матчи

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) назвала расширенный состав национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи c Иорданией и Катаром.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сборная России по футболу

Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина 4 сентября примет в Москве Иорданию. 7 сентября российские футболисты на выезде сыграют против сборной Катара.

В расширенный состав включены Антон Миранчук из швейцарского «Сьона» и его брат Алексей из «Атланты Юнайтед». Также в списке голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.

Расширенный состав сборной России:

вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).

защитники: Илья Вахания («Ростов», Ростов‑на‑Дону), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт‑Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов», Самара), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Футбол. Товарищеские матчи
04.09
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
7.80