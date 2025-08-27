Холанд изменил фамилию на футболке в сборной Норвегии

Решение Холанда связано с желанием подчеркнуть семейные корни с обеих сторон и последовать норвежской традиции, согласно которой люди используют фамилии как отца, так и матери. В сборной Норвегии под двойными фамилиями играют и другие футболисты, например защитник Давид Меллер Вольфе и нападающий Йерген Странн Ларсен.