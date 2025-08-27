Холанд изменил фамилию на футболке в сборной Норвегии

25-летний нападающий добавил к фамилии отца Холанд девичью фамилию матери — Браут. Теперь в сборной он будет выступать в футболке с двойной фамилией — Браут Холанд. При этом в «Манчестер Сити» он продолжит играть под прежней фамилией.
Решение Холанда связано с желанием подчеркнуть семейные корни с обеих сторон и последовать норвежской традиции, согласно которой люди используют фамилии как отца, так и матери. В сборной Норвегии под двойными фамилиями играют и другие футболисты, например защитник Давид Меллер Вольфе и нападающий Йерген Странн Ларсен.
В футболке с новой фамилией Холанд впервые дебютирует 4 сентября в товарищеском матче против Финляндии. Спустя пять дней норвежцы в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026 дома сыграют с Молдавией.
Холанд является лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. На его счету 42 гола в 43 матчах.
Сборная Норвегии лидирует в своей отборочной группе к ЧМ-2026, набрав в четырех матчах 12 очков. Норвежцы имеют отличные шансы впервые с 2000 года пробиться на крупный международный турнир.