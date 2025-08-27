Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.80
П2
2.68
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.40
П2
1.57
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.71
П2
2.10
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.70
П2
2.65
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
4.35
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.65
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.24
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.30
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.70
П2
5.50

Холанд изменил фамилию на футболке в сборной Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд будет выступать за сборную Норвегии под новой фамилией.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

25-летний нападающий добавил к фамилии отца Холанд девичью фамилию матери — Браут. Теперь в сборной он будет выступать в футболке с двойной фамилией — Браут Холанд. При этом в «Манчестер Сити» он продолжит играть под прежней фамилией.

Решение Холанда связано с желанием подчеркнуть семейные корни с обеих сторон и последовать норвежской традиции, согласно которой люди используют фамилии как отца, так и матери. В сборной Норвегии под двойными фамилиями играют и другие футболисты, например защитник Давид Меллер Вольфе и нападающий Йерген Странн Ларсен.

В футболке с новой фамилией Холанд впервые дебютирует 4 сентября в товарищеском матче против Финляндии. Спустя пять дней норвежцы в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026 дома сыграют с Молдавией.

Холанд является лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. На его счету 42 гола в 43 матчах.

Сборная Норвегии лидирует в своей отборочной группе к ЧМ-2026, набрав в четырех матчах 12 очков. Норвежцы имеют отличные шансы впервые с 2000 года пробиться на крупный международный турнир.