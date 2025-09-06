Матч Катар — Россия 7 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 18:15 мск на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Кажется, перебирая потенциальных соперников, сборная России уже сыграла примерно со всеми слабыми командами, выдав рекордную победоносную серию по числу выигрышей и разнице мячей, а дальше легкие прогулки закончились. Уже ничью с опытной Нигерией в Москве, даже в не самом ее сильном составе, стоит занести команде Карпина в плюс. Безголевая ничья с Иорданией напомнила, что прежде сборную намного чаще ругали, чем хвалили. Болельщики и пресса устроили разнос за скучноватый матч, хотя иорданцы все-таки не так уж плохи, раз квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.
После игры с Иорданией Карпин отпустил из расположения команды пятерых футболистов, и в Катар отправились 24 игрока.
Кто готов сыграть с Катаром
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Евгений Ставер («Рубин»), Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко (“Динамо” Москва), Илья Самошников (“Спартак”).
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва).
Соперник
Сборная Катара — действующий чемпион Азии. К домашнему ЧМ-2022 катарцы готовились тщательно, но на выходе получился пшик: катарцы первыми на турнире потеряли шансы на выход из группы, да и в принципе показали худший результат в истории для хозяев ЧМ. В феврале 2024 года сборная Катара реабилитировалась, впервые в истории завоевав титул чемпионов Азии, причем в финальном матче, опять же в качестве хозяев турнира, Катар одолел знакомую теперь российским болельщикам Иорданию (3:1). Правда, так вышло, что все три гола нападающий Акрам Афиф забил с пенальти.
В отличие от Иордании Катар пока не обеспечил себе попадание на ЧМ-2026, но шансы на участие во втором подряд мундиале у него рабочие: для этого в октябре надо выиграть группу из трех команд со сборными ОАЭ и Омана. Собственно, матч с Россией — как раз последняя репетиция перед двумя ответственными играми. После триумфа на Кубке Азии катарцы выступают нестабильно: в прошлом году обыграли бесспорного азиатского гранда Иран (1:0), но затем были разгромлены Узбекистаном 0:3, уступили даже в товарищеской игре с Ливаном, а на днях не смогли справиться с одной из слабейших сборных своего региона Бахрейном (2:2).
Против России Катар уже играл — два года назад, тоже дома. Встреча завершилась вничью 1:1, но, по правде говоря, Валерию Карпину и его команде тогда откровенно повезло не проиграть. На 90-й минуте ничью спас гол защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.
На этот раз букмекеры считают, что у сборной России хорошие шансы победить (коэффициент 1,82), но она не абсолютный фаворит. Двойной шанс Катара (победа или ничья) оценивается близко к этому — коэффициент 2,00, а на чистую победу катарцев можно поставить за 4,50. На ничью — за 3,60. Голов вряд ли будет много. Тотал больше 2.5 оценивается в 2,13, меньше 2.5 — в 1,67.