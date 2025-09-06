Матч Катар — Россия 7 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В отличие от Иордании Катар пока не обеспечил себе попадание на ЧМ-2026, но шансы на участие во втором подряд мундиале у него рабочие: для этого в октябре надо выиграть группу из трех команд со сборными ОАЭ и Омана. Собственно, матч с Россией — как раз последняя репетиция перед двумя ответственными играми. После триумфа на Кубке Азии катарцы выступают нестабильно: в прошлом году обыграли бесспорного азиатского гранда Иран (1:0), но затем были разгромлены Узбекистаном 0:3, уступили даже в товарищеской игре с Ливаном, а на днях не смогли справиться с одной из слабейших сборных своего региона Бахрейном (2:2).