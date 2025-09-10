Ричмонд
Бубнов поставил пятерку сборной России за матч с Иорданией

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу» провел разбор товарищеского матча между сборными России и Иордании (0:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
19

Матч прошел 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Выступление сборной России было оценено наивысшей оценкой. Согласно подсчетам Бубнова, российские футболисты в матче с Иорданией совершили 1004 технико-тактических действий (ТТД) при 22% брака.

Пятерки за матч получили Алексей Батраков, Данил Круговой (оба — с плюсом), Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Александр Черников, Руслан Литвинов и Евгений Морозов. Юрий Горшков и Андрей Мостовой были оценены на четверку, Максим Глушенков и Кирилл Глебов — на тройку. Двойки в составе национальной команды получили Александр Сильянов, Дмитрий Воробьев, Илья Вахания, а также главный тренер сборной Валерий Карпин.

Ранее Бубнов в своих разборах отмечал, что 24% брака и менее является лигочемпионским показателем.

В конце 2000-х Бубнов получил известность как футбольный эксперт благодаря подсчетам ТТД. Его методика основана на советской системе анализа футбольных матчей, разработанной в 1970-х годах. Эта система использовалась многими советскими тренерами, включая Валерия Лобановского и Константина Бескова, и была направлена на количественную оценку действий игроков на поле. С развитием продвинутой статистики методика подсчета ТТД утратила свою актуальность.

После матча с Иорданией сборная России на выезде одержала уверенную победу на Катаром (4:1).

Этой осенью сборная России проведет еще четыре товарищеских матча: против Ирана в Волгограде (10 октября), против Боливии в Москве (14 октября), против Перу в Санкт-Петербурге (12 ноября) и против Чили в Сочи (15 ноября).

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Иордания
Футбол, Товарищеские матчи,
4.09.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Джамал Селлами
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
6
Дмитрий Баринов
67
Максим Глушенков
21
Руслан Литвинов
72′
14
Евгений Морозов
68′
30
Илья Вахания
61′
4
Данил Круговой
23
Юрий Горшков
61′
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
61′
7
Алексей Батраков
53
Александр Черников
87′
11
Антон Миранчук
20
Дмитрий Воробьев
76′
9
Тамерлан Мусаев
10
Андрей Мостовой
43′
61′
19
Кирилл Глебов
Иордания
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
16
Мохаммад Абу Аль-Нади
10
Муса Аль-Таамари
21
Низар Аль-Рашдан
23
Адхам Аль-Курайши
87′
6
Юсеф Абу Аль-Джазар
20
Моханнад Абу Таха
68′
2
Мохаммад Абу Хашиш
11
Язан Аль-Наймат
64′
13
Махмуд Аль-Марди
9
Али Ольван
87′
8
Амер Джамус
15
Ибрахим Саадех
87′
18
Резик Бани Хани
Статистика
Россия
Иордания
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
3
6
Угловые
7
2
Фолы
9
7
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти