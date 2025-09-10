Бубнов поставил пятерку сборной России за матч с Иорданией

В конце 2000-х Бубнов получил известность как футбольный эксперт благодаря подсчетам ТТД. Его методика основана на советской системе анализа футбольных матчей, разработанной в 1970-х годах. Эта система использовалась многими советскими тренерами, включая Валерия Лобановского и Константина Бескова, и была направлена на количественную оценку действий игроков на поле. С развитием продвинутой статистики методика подсчета ТТД утратила свою актуальность.