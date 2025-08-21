Бубнов поставил «Спартаку» пятерку, а «Зениту» — двойку

Матч прошел в субботу, 16 августа. Выступление «красно-белых» было оценено наивысшей оценкой.
«797 технико-тактических действий с “Зенитом”, пускай там они в меньшинстве, но это проблема “Зенита”. 24% брака — это лигочемпионский показатель, да и объем минимальный для Лиги чемпионов, для российского чемпионата — это супер. Конечно, пятерка за игру», — сказал Бубнов.
Пятерки за матч получили Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Жерсон Фернандеш и Эсекьель Барко, который в концовке встречи не сумел реализовать пенальти. Даниил Денисов был оценен на четверку, тройки получили Алексис Дуарте, Маркиньос и Кристофер Мартинс. Единственными игроками «Спартака», которые получили двойки, стали Игорь Дмитриев и Манфред Угальде.
В свою очередь «Зенит», по мнению Бубнова, матч со «Спартаком» полностью провалил и получил двойку.
«651 технико-тактическое действие за игру при 30% брака, это, конечно, двойка», — сказал Бубнов.
Тем не менее, индивидуальноt выступление Вендела и Луиса Энрике было оценено пятеркой, Ваня Дркушич, Вильмар Барриос и Андрей Мостовой получили четверки, а Густаво Антуан и Роман Вега — тройки. На двойку матч со «Спартаком» провели Нуралы Алип, Жерсон, Педро, Александр Соболев и Лусиано Гонду. Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, удаленный за две желтые карточки, получил единицу.
В конце 2000-х Бубнов получил известность как футбольный эксперт благодаря подсчетам технико-тактических действий (ТТД). Его методика основана на советской системе анализа футбольных матчей, разработанной в 1970-х годах. Эта система использовалась многими советскими тренерами, включая Валерия Лобановского и Константина Бескова, и была направлена на количественную оценку действий игроков на поле. С развитием продвинутой футбольной статистики методика подсчета ТТД утратила свою актуальность.