Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.18
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.17
П2
1.85
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.50
П2
14.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Жирков рассказал, как курил кальян на базе сборной России

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, как курил кальян на сборах сборной России в Новогорске. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это было и в номере, и на улице. С кем сидел чаще всего? Один, никого из игроков не звал — зачем? Когда Черчесов узнал об этом? Не знаю, узнавал ли он об этом. Один раз в номере в Новогорске у меня сработала сигнализация из-за кальяна — больше не брал его с собой. Но у меня было открыто окно в номере. Какие были последствия? По-моему, меня оштрафовали. На какую сумму? Не помню», — сказал Жирков.

Юрий Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года. Он выступал за тамбовское «Динамо», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Он пять раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА.

Жирков является одним из пяти футболистов, который сыграл свыше 100 матчей за сборную России. На его счету 105 матчей за национальную команду, в которых он забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач. Со сборной России Жирков выигрывал бронзовые медали Евро-2008 и выходил в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.