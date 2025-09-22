Жирков рассказал, как курил кальян на базе сборной России

«Это было и в номере, и на улице. С кем сидел чаще всего? Один, никого из игроков не звал — зачем? Когда Черчесов узнал об этом? Не знаю, узнавал ли он об этом. Один раз в номере в Новогорске у меня сработала сигнализация из-за кальяна — больше не брал его с собой. Но у меня было открыто окно в номере. Какие были последствия? По-моему, меня оштрафовали. На какую сумму? Не помню», — сказал Жирков.
Юрий Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года. Он выступал за тамбовское «Динамо», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Он пять раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА.
Жирков является одним из пяти футболистов, который сыграл свыше 100 матчей за сборную России. На его счету 105 матчей за национальную команду, в которых он забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач. Со сборной России Жирков выигрывал бронзовые медали Евро-2008 и выходил в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.