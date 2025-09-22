Ричмонд
Сборная России объявила расширенный состав на октябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным огласил расширенный состав национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Об этом официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с Ираном, а 14 октября в Москве встретится с Боливией.

В расширенный состав национальной команды вошли 42 футболиста, в том числе трое игроков, вступающих за рубежом: вратарь Матвей Сафонов, а также полузащитники Алексей Миранчук и Арсен Захарян.

  • Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин»), Максим Бориско («Балтика»).
  • Защитники: Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба — «Балтика»).
  • Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо» Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания).
  • Нападающие: Иван Сергеев («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев («Зенит»).

Наибольшее представительство в расширенном составе сборной России у игроков «Локомотива» (7), «Зенита» и ЦСКА (оба — по 6).

В сентябрьских матчах сборная России дома сыграла вничью с Иорданией (0:0) и обыграла на выезде Катар (4:1).