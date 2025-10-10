Почему сборные Англии и Уэльса играли в футболках без фамилий

Во втором тайме футболисты обеих команд играли в футболках без фамилий. Как оказалось, это было специальной акцией. Две команды объединились, чтобы привлечь внимание к проблеме потери памяти. В рамках специальной акции «Alzheimer’s Society International» футболки были без фамилий, чтобы привлечь внимание к потере памяти — основному и наиболее частому симптому этого заболевания.