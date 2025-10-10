Ричмонд
Почему сборные Англии и Уэльса играли в футболках без фамилий

Футболисты сборных Англии и Уэльса вышли на игру в сопровождении 22 болельщиков с болезнью Альцгеймера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во втором тайме футболисты обеих команд играли в футболках без фамилий. Как оказалось, это было специальной акцией. Две команды объединились, чтобы привлечь внимание к проблеме потери памяти. В рамках специальной акции «Alzheimer’s Society International» футболки были без фамилий, чтобы привлечь внимание к потере памяти — основному и наиболее частому симптому этого заболевания.

Это не первое подобное мероприятие. В товарищеском матче с Бельгией в марте 2024 года футболисты тоже вышли на поле в футболках без фамилий. Тогда Джуд Беллингем сравнял счет на 95-й минуте, и матч завершился вничью 2:2.

Товарищеская встреча прошла на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Морган Роджерс (3-я минута), Олли Уоткинс (11) и Букайо Сака (20).

Сборная Англии забила три мяча в стартовые 20 минут впервые с отборочного матча Евро-1988 против сборной Югославии (4:1), который состоялся 11 ноября 1987 года.