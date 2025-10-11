Матч Португалия — Ирландия 11 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Времена, когда у сборной Ирландии были серьезные амбиции, давно позади. Сейчас зеленая команда — середняк европейского футбола. На чемпионатах мира ее не было более 20 лет, последние два Евро ирландцы тоже пропустили. Сейчас сборную возглавляет исландский тренер Хеймир Хадльгримссон, прославившийся эпохальными успехами сборной Исландии на Евро-2016 и ЧМ-2018. Именно он, стоматолог по образованию и основной профессии, добился того, чтобы викингов боялась вся Европа, а половина населения страны гоняла на выездные матчи.
Учитывая нынешний уровень ирландской сборной, можно считать успехом, что Хадльгримссону удалось отстоять с командой место в дивизионе В Лиги наций этой весной в стыках с Болгарией, но в отборе на ЧМ-2026 Ирландии объективно трудно: в 1-м туре на последней минуте спасли ничью в Дублине с Венгрией (2:2), но в Ереване ирландцы уступили Армении (1:2) и опустились на последнее место в группе F.
У Португалии, разумеется, цели на отборочную кампанию самые высокие: как можно раньше обеспечить себе путевку на мундиаль, и помочь Криштиану Роналду увеличить свои рекордные показатели на уровне национальных команд, прежде всего, по забитым мячам. Пока проблем у Роберто Мартинеса и «европейских бразильцев» никаких: 5:0 в Ереване, 3:2 в Будапеште, и три гола у величайшего футболиста страны (141 всего). Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят у потомков кельтов никаких шансов. Коэффициент на очередную викторию Криштиану и его друзей составляет мизерные 1,16. Поставить на то, что Ирландии удастся не проиграть, можно за 6,01, ну, а коэффициенты на простые ставки на ничью (8,60) и победу гостей (20,0), сами видите, какие. Голов ждут много, и понятно, в чьи ворота: тотал больше 2.5 мяча идет за 1,44, меньше 2.5 мяча — 2,65.