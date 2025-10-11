Матч Португалия — Ирландия 11 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Времена, когда у сборной Ирландии были серьезные амбиции, давно позади. Сейчас зеленая команда — середняк европейского футбола. На чемпионатах мира ее не было более 20 лет, последние два Евро ирландцы тоже пропустили. Сейчас сборную возглавляет исландский тренер Хеймир Хадльгримссон, прославившийся эпохальными успехами сборной Исландии на Евро-2016 и ЧМ-2018. Именно он, стоматолог по образованию и основной профессии, добился того, чтобы викингов боялась вся Европа, а половина населения страны гоняла на выездные матчи.