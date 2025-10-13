Матч Исландия — Франция 13 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В Рейкьявик французы вылетели без травмированных Мбаппе и Конате, но вряд ли это серьезно повышает шансы Исландии сотворить сенсацию. Букмекеры дают на ее победу высокий коэффициент 9,20, то есть не особенно верят в возможность такого события, 5,40 на ничью и всего 1,32 на наиболее прогнозируемый исход в виде четвертой подряд победы французов в отборочной группе D. С точки зрения голов Исландия — самая веселая команда в группе, которая играет сама и дает играть соперникам. Тотал больше 2.5 голов на этот матч идет с коэффициентом 1,61, а меньше 2.5 — 2,23.