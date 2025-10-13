Ричмонд
Матч Исландия — Франция 13 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В понедельник, 13 октября, в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 встретятся сборные Исландии и Франции.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч начнется в 21:45 мск и пройдет на стадионе «Лёйгардальсвёдлюр» в Рейкьявике. Главный арбитр встречи — Орель Гринфельд из Израиля. Игру Исландия — Франция в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

До развязки группового отборочного раунда скоротечной европейской квалификации ЧМ-2026 осталось три тура. Пока ни одна сборная из Европы выход на ЧМ в Северной Америке не оформила, но кто-то уже потерял шансы (Греция, например), а кто-то буквально в шаге от решения задачи. Например, сборная Франции, которая практически не испытала проблем в первых матчах с Украиной, Исландией и Азербайджаном. Только исландцам удалось забить гол в ворота финалистов последнего чемпионата мира в Катаре, и вообще домашний матч с островитянами складывался для подопечных Дидье Дешама более напряженно, чем остальные (2:1).

Если Франция победит в Рейкьявике, а Украина в параллельном матче вдруг потеряет очки с Азербайджаном, трехцветные уже сегодня оформят выход в финальный турнир ЧМ-2026. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.

Сборная Исландии знавала времена лучше, и ее расцвет пришелся на Евро-2016 и ЧМ-2018, но даже тогда французы в четвертьфинале домашнего Евро разгромили викингов, которые уже успели выбить Англию и пошуметь в других матчах, со счетом 5:2 — 4:0 к перерыву. А затем выиграть у Исландии еще три раза в разных турнирах. Нынешнюю отборочную кампанию исландцы начали здорово: разгромили дома Азербайджан со счетом 5:0. Но потом были поражение 1:2 на «Стад де Франс» и, пожалуй, ключевая неудача дома с Украиной (2:5).

В Рейкьявик французы вылетели без травмированных Мбаппе и Конате, но вряд ли это серьезно повышает шансы Исландии сотворить сенсацию. Букмекеры дают на ее победу высокий коэффициент 9,20, то есть не особенно верят в возможность такого события, 5,40 на ничью и всего 1,32 на наиболее прогнозируемый исход в виде четвертой подряд победы французов в отборочной группе D. С точки зрения голов Исландия — самая веселая команда в группе, которая играет сама и дает играть соперникам. Тотал больше 2.5 голов на этот матч идет с коэффициентом 1,61, а меньше 2.5 — 2,23.

