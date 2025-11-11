Тренер сборной Испании разочарован действиями «Барселоны» в отношении Ямаля

11 ноября Королевская федерация футбола Испании опубликовала заявление, в котором говорится, что Ямаль в день начала официального тренировочного сбора прошел инвазивную радиочастотную процедуру, чтобы устранить дискомфорт в области паха. Согласно мелицинским рекомендациям, Ямаль должен провести в покое 7−10 дней после процедуры. В связи с этим, сборная Испании решила отозвать вингера из заявки на матчи квалификации к ЧМ-2026, которые пройдут в ноябре против Грузии и Турции.