Тренер сборной Испании разочарован действиями «Барселоны» в отношении Ямаля

Клуб провел процедуру из-за которой Ямаля пришлось отозвать из заявки сборной Испании.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте разочарован действиями «Барселоны» в отношении 18-летнего Ламина Ямаля.

11 ноября Королевская федерация футбола Испании опубликовала заявление, в котором говорится, что Ямаль в день начала официального тренировочного сбора прошел инвазивную радиочастотную процедуру, чтобы устранить дискомфорт в области паха. Согласно мелицинским рекомендациям, Ямаль должен провести в покое 7−10 дней после процедуры. В связи с этим, сборная Испании решила отозвать вингера из заявки на матчи квалификации к ЧМ-2026, которые пройдут в ноябре против Грузии и Турции.

"Конечно, я был удивлен. Когда ты ничего об этом не знаешь, не в курсе никаких подробностей, а потом кто-то тебе рассказывает, ты удивляешься. Особенно когда речь идет о медицинской проблеме.

Есть процедуры, которые проводятся вне контроля Федерации. Так обстоят дела, и нам приходится с этим мириться. Это не совсем нормально. Нет, я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Считаю это не очень нормальным", — сказал де ла Фуэнте RNE Deportes.

Напомним, в текущем сезоне Ямаль получил травму паха, которая беспокоит его по сей день. Есть риск, что проблема может приобрести хронический характер. Если дискомфорт сохранится, то 18-летнему Ламину может потребоваться операция.