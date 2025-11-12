Матч Россия — Перу 12 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Сборную Перу логично сравнить с предыдущим соперником россиян из Боливии: команды представляют одну и ту же конфедерацию, часто играют друг с другом, и закончили основной раунд квалификации ЧМ-2026 в одной таблице. Исторически перуанцы оставили более заметный след на международной арене: расцвет перуанской сборной пришелся на 70-е — начало 80-х годов XX века, когда в ее составе блистал легендарный Теофило Кубильяс, а единственной яркой вспышкой последних десятилетий стало попадание на ЧМ-2018 в России. Тогда перуанцы не смогли выйти из группы с Францией, Данией и Австралией (3-е место), но смотрелись очень живо: не очень по делу уступили Дании (0:1), всерьез напрягли будущего чемпиона мира Францию (0:1) и спокойно обыграли в уже ничего не решавшем матче Австралию (2:0). Пожалуй, из всех, кто не смог выйти из групп на российском мундиале, сборная Перу играла наиболее ярко. Того заряда бодрости хватило на сенсационно удачное выступления в рамках следующего Кубка Америки-2019. Перуанцы умудрились в Бразилии дойти до финала, где уступили хозяевам турнира 1:3. Но это все успехи.