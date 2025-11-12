Матч Россия — Перу 12 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 20:00 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный абитр матча — Камаль Умудлу (Азербайджан). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Сборная России завершает календарный год матчами с командами из Южной Америки. C Боливией сыграли в октябре (3:0), на очереди проверки командами Перу и Чили. Место проведения матчей логично: в ноябре комфортнее стадионов в Петербурге (под крышей) и Сочи, пожалуй, нет. 2025 год по результатам сложился для подопечных Валерия Карпина успешно: 6 побед в 8 матчах. Только встречи с Нигерией (1:1) и Иорданией (0:0) подпортили победную статистику. Задачу, конечно, упростило то, что большинство матчей российская команда провела дома. На выезде обыграли Белоруссию (4:1) и Катар (4:1). Если сравнивать с 2024 годом, РФС удалось организовать больше матчей — национальная команда теперь не пропустила ни одного календарного окна ФИФА для игр сборных — и соперники оказались посерьезнее: сразу несколько команд в прошлом или будущем являются участниками финальных турниров чемпионатов мира.
Отметим, что в матче с Перу впервые за долгое время у сборной России готовятся принять участие все три ее главные зарубежные звезды: Матвей Сафонов, Александр Головин и Алексей Миранчук.
Кто готов сыграть с Перу
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).
Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА, Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).
Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба — «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).
Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо», Москва), Николай Комличенко («Локомотив», Москва).
Из‑за повреждений встречу пропустят игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Александр Сильянов. Все последние новости о сборной России по футболу вы можете найти здесь.
Соперник
Сборную Перу логично сравнить с предыдущим соперником россиян из Боливии: команды представляют одну и ту же конфедерацию, часто играют друг с другом, и закончили основной раунд квалификации ЧМ-2026 в одной таблице. Исторически перуанцы оставили более заметный след на международной арене: расцвет перуанской сборной пришелся на 70-е — начало 80-х годов XX века, когда в ее составе блистал легендарный Теофило Кубильяс, а единственной яркой вспышкой последних десятилетий стало попадание на ЧМ-2018 в России. Тогда перуанцы не смогли выйти из группы с Францией, Данией и Австралией (3-е место), но смотрелись очень живо: не очень по делу уступили Дании (0:1), всерьез напрягли будущего чемпиона мира Францию (0:1) и спокойно обыграли в уже ничего не решавшем матче Австралию (2:0). Пожалуй, из всех, кто не смог выйти из групп на российском мундиале, сборная Перу играла наиболее ярко. Того заряда бодрости хватило на сенсационно удачное выступления в рамках следующего Кубка Америки-2019. Перуанцы умудрились в Бразилии дойти до финала, где уступили хозяевам турнира 1:3. Но это все успехи.
Затем начался спад. Сборная Перу не попала ни в Катар-2022, ни на следующий ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. В последнем отборочном турнире сборная Перу заняла 9-е, предпоследнее место. Ниже только Чили — следующий соперник сборной России. А Боливия, которую команда Карпина так уверенно обыграла в октябре со счетом 3:0, набрала аж на 8 очков больше и еще побьется за путевку на ЧМ в стыках.
У перуанцев сейчас даже нет главного тренера: за последний неудачный отборочный цикл во главе команды сменилось несколько человек, а в Россию сборную привез исполняющий обязанности главного Мануэль Баррето. С которым перуанцы уже успели проиграть Чили в товарищеском матче. Как будто команде мало проблем — в Россию «инки» прибыли с опозданием, многочисленными задержками рейсов и пересадками, потеряв два дня тренировок, что может сказаться на их потенциале сегодня.
Известные игроки в сборной Перу были, еще недавно: Адвинкула, Самбрано, Йотун, Карильо, Лападула, Тапиа и легендарный бомбардир Паоло Герреро. Но всем им немало лет и никто из них в Россию не приехал. Приехала амбициозная молодежь, в основном представляющая чемпионат Перу, хотя есть, например, игрок обороны бразильского «Гремио» Эрик Норьега и вингер Кеджи Кабрера, который играет в МЛС вместе с Томас Мюллером за «Ванкувер Уайткэпс».
После всего вышесказанного слегка удивляют котировки букмекеров на матч. Да, Россия все равно явный фаворит (1,56 на победу хозяев), но на выигрыш перуанцев можно поставить за 6,40, то есть шансы бело-красной команды оцениваются где-то в два раза выше октябрьской Боливии, хотя боливийцы вроде сейчас более боевитый коллектив.