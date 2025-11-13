Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
32.00
П2
62.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.01
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
26.00
X
10.00
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.04
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.06
П2
11.00

«Игра, на самом деле, понравилась». Миранчук — о матче с Перу

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал итоги товарищеского матча против команды Перу (1:1). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На 18-й минуте Миранчук воспользовался ошибкой вратаря перуанской сборной Педро Гальесе и отдал голевую передачу на Александра Головина, который поразил пустые ворота гостей.

«Гол — это результат прессинга? Да, мы это все планировали. Вратарь не ожидал, что мы оба пойдем его накрывать. Поэтому подловили его на этом, Сане оставалось не промахнуться.

Игра, на самом деле, понравилась. В первом тайме владели инициативой, действовали на половине соперника, создавали моменты, угрожали. Во втором тайме тоже были хорошие подходы. Жаль, что не забили еще. Но это футбол, он тем и интересен, что забить могут и тебе.

Давно не играли в Питере, здесь любят футбол. Стадион закрытый, тепло. Поэтому и перуанцы, наверное, были удивлены. Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли в середине недели поздно вечером и поддержали нас», — сказал Миранчук.

Для Миранчука товарищеский матч против Перу стал юбилейным 50-м за национальную команду. На его счету десять забитых мячей и девять голевых передач.

В субботу, 15 ноября, сборная России в Сочи проведет товарищескую игру против команды Чили. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Перу
Футбол, Товарищеские матчи,
12.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45536 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Голы
Россия
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Перу
Алекс Валера
82′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
Перу
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Статистика
Россия
Перу
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
19
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше