«Игра, на самом деле, понравилась». Миранчук — о матче с Перу

На 18-й минуте Миранчук воспользовался ошибкой вратаря перуанской сборной Педро Гальесе и отдал голевую передачу на Александра Головина, который поразил пустые ворота гостей.
«Гол — это результат прессинга? Да, мы это все планировали. Вратарь не ожидал, что мы оба пойдем его накрывать. Поэтому подловили его на этом, Сане оставалось не промахнуться.
Игра, на самом деле, понравилась. В первом тайме владели инициативой, действовали на половине соперника, создавали моменты, угрожали. Во втором тайме тоже были хорошие подходы. Жаль, что не забили еще. Но это футбол, он тем и интересен, что забить могут и тебе.
Давно не играли в Питере, здесь любят футбол. Стадион закрытый, тепло. Поэтому и перуанцы, наверное, были удивлены. Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли в середине недели поздно вечером и поддержали нас», — сказал Миранчук.
Для Миранчука товарищеский матч против Перу стал юбилейным 50-м за национальную команду. На его счету десять забитых мячей и девять голевых передач.
В субботу, 15 ноября, сборная России в Сочи проведет товарищескую игру против команды Чили. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Алекс Валера
82′
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти