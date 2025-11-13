«Игра, на самом деле, понравилась». Миранчук — о матче с Перу

«Гол — это результат прессинга? Да, мы это все планировали. Вратарь не ожидал, что мы оба пойдем его накрывать. Поэтому подловили его на этом, Сане оставалось не промахнуться.



Игра, на самом деле, понравилась. В первом тайме владели инициативой, действовали на половине соперника, создавали моменты, угрожали. Во втором тайме тоже были хорошие подходы. Жаль, что не забили еще. Но это футбол, он тем и интересен, что забить могут и тебе.



Давно не играли в Питере, здесь любят футбол. Стадион закрытый, тепло. Поэтому и перуанцы, наверное, были удивлены. Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли в середине недели поздно вечером и поддержали нас», — сказал Миранчук.