Матч Ирландия — Португалия 13 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:45 мск и пройдет на «Авива Стэдиум» в Дублине. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Игру Ирландия — Португалия в прямом эфире покажет «Okko».
Кажется, отборочный турнир ЧМ-2026 в европейской зоне квалификации только начался, а вот его групповой этап завершится уже меньше, чем через неделю. Португалия и Ирландия выступают в группе F, вместе с Венгрией и Арменией. Только у португальцев в этой группе не было поражений в первых четырех турах, и они едут в Дублин за прямой путевкой на ЧМ в Северной Америке.
Для этого Криштиану и компании надо победить, ну, а если очки будут потеряны, то все равно можно уже сегодня попасть на мундиаль, если в параллельном матче Венгрия в гостях не справится с Арменией. Даже в случае сенсационного поражения ситуация для Португалии совсем не страшная, ведь будет еще домашняя игра в воскресенье с Эдуардом Сперцяном и его друзьями. Можно сказать, что на 99% португальцы уже на чемпионате мира, а остальные три команды рубятся за путевку в стыковые матчи, которые пройдут в марте. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.
Хотя с чего мы взяли, что Португалия в сегодняшней игре безоговорочный фаворит? Эти сборные встречались совсем недавно, 11 октября, в Лиссабоне, и Португалия с трудом вымучила победу. Ее принес не Роналду, который не забил пенальти во втором тайме, а опорник Рубен Невеш единственным в матче голом на 91-й минуте. Обеим командам есть что доказывать друг другу. Ирландцам под руководством исландского тренера Хеймира Хадльгримссона — что они способны отобрать у Португалии очки, а подопечным Роберто Мартинеса — что они могут обыграть такого соперника более уверенно.
Букмекеры верят в победу фаворита. Коэффициент на выигрыш Португалии на чужом поле — всего 1,43, а на домашний успех Ирландии — 8,00. Поставить на ничью можно за 4,90. Голов на этот раз, скорее всего, будет больше, чем в предыдущей очной встрече. Тотал меньше 2.5 мячей предлагается с коэффициентом 2,02, а больше 2.5 — 1,78. Наиболее вероятный счет — 0:2 в пользу Португалии за 5,60. Наиболее вероятный автор гола — Криштиану Роналду (1,76).