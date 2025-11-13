Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.73
П2
1.52
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
32.00
П2
62.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.01
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.04
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.06
П2
11.00

Матч Ирландия — Португалия 13 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 13 ноября, в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 встретятся сборные Ирландии и Португалии.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 22:45 мск и пройдет на «Авива Стэдиум» в Дублине. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Игру Ирландия — Португалия в прямом эфире покажет «Okko».

Кажется, отборочный турнир ЧМ-2026 в европейской зоне квалификации только начался, а вот его групповой этап завершится уже меньше, чем через неделю. Португалия и Ирландия выступают в группе F, вместе с Венгрией и Арменией. Только у португальцев в этой группе не было поражений в первых четырех турах, и они едут в Дублин за прямой путевкой на ЧМ в Северной Америке.

Для этого Криштиану и компании надо победить, ну, а если очки будут потеряны, то все равно можно уже сегодня попасть на мундиаль, если в параллельном матче Венгрия в гостях не справится с Арменией. Даже в случае сенсационного поражения ситуация для Португалии совсем не страшная, ведь будет еще домашняя игра в воскресенье с Эдуардом Сперцяном и его друзьями. Можно сказать, что на 99% португальцы уже на чемпионате мира, а остальные три команды рубятся за путевку в стыковые матчи, которые пройдут в марте. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.

Хотя с чего мы взяли, что Португалия в сегодняшней игре безоговорочный фаворит? Эти сборные встречались совсем недавно, 11 октября, в Лиссабоне, и Португалия с трудом вымучила победу. Ее принес не Роналду, который не забил пенальти во втором тайме, а опорник Рубен Невеш единственным в матче голом на 91-й минуте. Обеим командам есть что доказывать друг другу. Ирландцам под руководством исландского тренера Хеймира Хадльгримссона — что они способны отобрать у Португалии очки, а подопечным Роберто Мартинеса — что они могут обыграть такого соперника более уверенно.

Букмекеры верят в победу фаворита. Коэффициент на выигрыш Португалии на чужом поле — всего 1,43, а на домашний успех Ирландии — 8,00. Поставить на ничью можно за 4,90. Голов на этот раз, скорее всего, будет больше, чем в предыдущей очной встрече. Тотал меньше 2.5 мячей предлагается с коэффициентом 2,02, а больше 2.5 — 1,78. Наиболее вероятный счет — 0:2 в пользу Португалии за 5,60. Наиболее вероятный автор гола — Криштиану Роналду (1,76).