Матч Ирландия — Португалия 13 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Для этого Криштиану и компании надо победить, ну, а если очки будут потеряны, то все равно можно уже сегодня попасть на мундиаль, если в параллельном матче Венгрия в гостях не справится с Арменией. Даже в случае сенсационного поражения ситуация для Португалии совсем не страшная, ведь будет еще домашняя игра в воскресенье с Эдуардом Сперцяном и его друзьями. Можно сказать, что на 99% португальцы уже на чемпионате мира, а остальные три команды рубятся за путевку в стыковые матчи, которые пройдут в марте. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.