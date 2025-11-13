Ричмонд
«У Перу даже моментов не было». Горшков — о ничьей сборной России

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче национальной команды с Перу (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, вчера, 12 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Перу. У россиян на 18-й минуте отличился Александр Головин. У перуанцев гол на счету Алекса Валеры (82).

«Если бы мы забили второй гол, игра бы закончилась. У соперника два удара и один гол, в остальном даже моментов не было, поэтому обидно. Думали, что они будут настырнее в атаке. Из последних соперников перуанцы по стилю игры похожи на Иран.

Что касается поля, да, оно было неидеальным. В последнее время все начали обращать внимание на поле. Но я бы хотел поблагодарить агрономов, которые весь год ухаживали за газоном. Оно практически всегда идеальное, а в этом матче единственный раз за год было неидеальным», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

15 ноября сборная России в Сочи на стадионе «Фишт» примет национальную команду Чили.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и с тех пор проводит только товарищеские матчи.

В 2025 году подопечные Карпина в товарищеских встречах сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0) и Перу (1:1).

