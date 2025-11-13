«У Перу даже моментов не было». Горшков — о ничьей сборной России

«Если бы мы забили второй гол, игра бы закончилась. У соперника два удара и один гол, в остальном даже моментов не было, поэтому обидно. Думали, что они будут настырнее в атаке. Из последних соперников перуанцы по стилю игры похожи на Иран.



Что касается поля, да, оно было неидеальным. В последнее время все начали обращать внимание на поле. Но я бы хотел поблагодарить агрономов, которые весь год ухаживали за газоном. Оно практически всегда идеальное, а в этом матче единственный раз за год было неидеальным», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.