Сафонов не полетел со сборной России в Сочи на матч против Чили

Вратарь сборной России Матвей Сафонов не сыграет в товарищеском матче против Чили. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

26-летний вратарь «Пари Сен-Жермен», отыгравший все 90 минут в товарищеской игре против Перу (1:1), не попал в заявку на следующий матч сборной и досрочно вернется в расположение своего клуба.

Таким образом, на матч против сборной Чили у тренерского штаба национальной команды останутся три вратаря: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).

На счету Агкацева три матча за сборную России. 23-летний вратарь отыграл по одному тайму в матчах против Брунея (11:0) и Гренады (5:0), а также провел полную игру с Боливией (3:0) в октябре. Бориско и Гудиев пока не имеют опыта выступлений за национальную команду.

В этом сезоне Сафонов провел три матча за сборную России, в которых пропустил три мяча. При этом он еще ни разу не сыграл за «ПСЖ» в этом сезоне — все 17 матчей ворота парижан защищал Люка Шевалье.

Состав сборной России на матч с Чили:

  • Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).
  • Защитники: Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).
  • Полузащитники: Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба — «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция), Лечи Садулаев («Ахмат»).
  • Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо», Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).

Товарищеский матч со сборной Чили пройдет в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

