Защитник сборной России: Гол Перу не вытекал из логики игры

Товарищеский матч Россия — Перу прошел 12 ноября в Санкт-Петербурге. Первый гол встречи на 18-й минуте забил полузащитник «Монако» Александр Головин. В концовке второго тайма перунцам удалось сравнять счет после дальнего удара нападающего Алекса Валеры. 24-летний футболист «Ростова» Илья Вахания высказался о ходе игры, отметив атмосферу на «Газпром Арене».
— Достаточно неплохая игра. К сожалению, не получилось выиграть, но по большому счету ничего не дали создать сборной Перу, а сами моменты организовывали. При этом гол соперника из логики игры абсолютно не вытекал. Несчастный случай, скорее его так можно назвать.
— Соперник смог чем‑то удивить?
— Думали, что Перу будет играть в четыре защитника, оказалось в пять, но на игру это никак особо не повлияло и ничего не изменило.
— С каким настроением выходили на поле?
— Очень хотелось хорошо сыграть. Хочу отметить атмосферу на «Газпром Арене». Это потрясающе, когда за тебя болеет буквально весь стадион. Классно!
— Впереди матч с Чили в Сочи. Что скажете об этом сопернике?
— Он точно не слабее Перу. Значит, играть будет интересно.
— График довольно плотный, как оцените свое физическое состояние?
— Все нормально. Трех дней на восстановление должно хватать. Так что никаких проблем, — сказал Вахания «Матч ТВ».
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Алекс Валера
82′
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти