Защитник сборной России: Гол Перу не вытекал из логики игры

Футболист сборной России Илья Вахания заявил, что пропущенный гол в матче против команды Перу можно назвать несчастным случаем.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Товарищеский матч Россия — Перу прошел 12 ноября в Санкт-Петербурге. Первый гол встречи на 18-й минуте забил полузащитник «Монако» Александр Головин. В концовке второго тайма перунцам удалось сравнять счет после дальнего удара нападающего Алекса Валеры. 24-летний футболист «Ростова» Илья Вахания высказался о ходе игры, отметив атмосферу на «Газпром Арене».

— Достаточно неплохая игра. К сожалению, не получилось выиграть, но по большому счету ничего не дали создать сборной Перу, а сами моменты организовывали. При этом гол соперника из логики игры абсолютно не вытекал. Несчастный случай, скорее его так можно назвать.

— Соперник смог чем‑то удивить?

— Думали, что Перу будет играть в четыре защитника, оказалось в пять, но на игру это никак особо не повлияло и ничего не изменило.

— С каким настроением выходили на поле?

— Очень хотелось хорошо сыграть. Хочу отметить атмосферу на «Газпром Арене». Это потрясающе, когда за тебя болеет буквально весь стадион. Классно!

— Впереди матч с Чили в Сочи. Что скажете об этом сопернике?

— Он точно не слабее Перу. Значит, играть будет интересно.

— График довольно плотный, как оцените свое физическое состояние?

— Все нормально. Трех дней на восстановление должно хватать. Так что никаких проблем, — сказал Вахания «Матч ТВ».

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Перу
Футбол, Товарищеские матчи,
12.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45536 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Голы
Россия
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Перу
Алекс Валера
82′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
Перу
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Статистика
Россия
Перу
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
19
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти