Криштиану Роналду: Надеюсь, меня будут освистывать в Ирландии

13 ноября сборная Португалии сыграет на выезде с Ирландией в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ожидает враждебного приема на стадионе «Авива».
«На стадионе меня наверняка будут освистывать, и я надеюсь, что так и будет, это снимет давление с остальных игроков. Мы знаем, что победа обеспечит нам выход на ЧМ-2026. Хотим решить все вопросы сейчас», — цитирует A Bola Роналду.
«Соперник будет играть низким блоком, как это было в Лиссабоне, я не думаю, что они будут оказывать давление на Португалию. Игра будет такой же. Они будут играть при своих болельщиках. Мы должны быть готовы морально и физически, потому что мы знаем, что будет битва», — добавил 40-летний нападающий.
Португальцы уверенно лидируют в группе F, набрав десять из 12-ти возможных очков. Команда Роналду разгромила на выезде Армению (5:0), обыграла в гостях Венгрию (3:2) и дома Ирландию (1:0). Лишь в домашнем матче с Венгрией лидеры группы оступились — 2:2. На счету Криштиану в этом отборе пять забитых мячей в четырех матчах.
Криштиану Роналду дебютировал в составе сборной Португалии в августе 2003 года. 18-летний нападающий вышел тогда на поле в матче с командой Казахстана. С тех пор Роналду провел 225 матчей за национальную команду, в которых забил 143 мяча. Оба показателя являются рекордными в мужском футболе.