Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.44
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.78
X
4.79
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
29.00
П2
56.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.65
П2
1.51
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.70
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.30
П2
12.00

Криштиану Роналду: Надеюсь, меня будут освистывать в Ирландии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что готов к свисту фанатов в свой адрес на матче с командой Ирландии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

13 ноября сборная Португалии сыграет на выезде с Ирландией в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ожидает враждебного приема на стадионе «Авива».

«На стадионе меня наверняка будут освистывать, и я надеюсь, что так и будет, это снимет давление с остальных игроков. Мы знаем, что победа обеспечит нам выход на ЧМ-2026. Хотим решить все вопросы сейчас», — цитирует A Bola Роналду.

«Соперник будет играть низким блоком, как это было в Лиссабоне, я не думаю, что они будут оказывать давление на Португалию. Игра будет такой же. Они будут играть при своих болельщиках. Мы должны быть готовы морально и физически, потому что мы знаем, что будет битва», — добавил 40-летний нападающий.

Португальцы уверенно лидируют в группе F, набрав десять из 12-ти возможных очков. Команда Роналду разгромила на выезде Армению (5:0), обыграла в гостях Венгрию (3:2) и дома Ирландию (1:0). Лишь в домашнем матче с Венгрией лидеры группы оступились — 2:2. На счету Криштиану в этом отборе пять забитых мячей в четырех матчах.

Криштиану Роналду дебютировал в составе сборной Португалии в августе 2003 года. 18-летний нападающий вышел тогда на поле в матче с командой Казахстана. С тех пор Роналду провел 225 матчей за национальную команду, в которых забил 143 мяча. Оба показателя являются рекордными в мужском футболе.

