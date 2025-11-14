Клуб РПЛ разгромил сборную Перу в товарищеском матче

12 ноября в Санкт-Петербурге команда из Перу встречалась со сборной России и сыграла с ней вничью — 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.