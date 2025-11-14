Ричмонд
Клуб РПЛ разгромил сборную Перу в товарищеском матче

«Сочи» оказался сильнее перуанцев.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи», выступающий в Российской Премьер-лиге, разгромил сборную Перу в товарищеском матче, встреча прошла в закрытом режиме в формате «3 тайма по 25 минут» и завершилась со счетом 5:1.

В составе сочинцев голы забили Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев. Еще один мяч Фабио Грубер забил в собственные ворота. Единственный гол перуанцев — в активе у Франческо Андреалли.

«Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала восемь очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 33 очка. Команда Перу, которая занимает 49-е место в рейтинге ФИФА.

12 ноября в Санкт-Петербурге команда из Перу встречалась со сборной России и сыграла с ней вничью — 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

Напомним, 15 ноября сборная России сыграет с Чили.

