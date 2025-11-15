Матч Россия — Чили 15 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 18:00 мск на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный абитр матча — Фирдавс Норсафаров (Узбекистан). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Последний в 2025 году товарищеский матч сборная России проведет против команды Чили. Это третья подряд встреча подопечных Валерия Карпина с командами из Южной Америки. Боливию разгромили в Москве со счетом 3:0, а с Перу достаточно неожиданно сыграли вничью в Санкт-Петербурге три дня назад — 1:1. С точки зрения футбола матч не очень удался, в том числе из-за плохого газона на «Газпром Арене», к обоим голам привели ошибки, а по содержанию игры перуанцы отрезками выглядели даже лучше россиян, которые привыкли к тому, что доминируют на поле в большинстве товарищеских встреч.
Матч с чилийцами в этом смысле должен стать работой над ошибками. Соперник по уровню и стилю практически не отличается от предыдущего. Сборная Чили знавала времена получше. Последние успехи команды датированы 2017 годом. Тогда чилийцы уже приезжали в Россию, причем после двух подряд побед на Кубке Америки. На последнем пока что в истории Кубке конфедераций сборная Чили доказала свою силу, добравшись до финала, где уступила Германии в достаточно равной борьбе со счетом 0:1.
Тогда в составе чилийцев блистали мировые звезды Алексис Санчес, Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, вратарь Клаудио Браво, но то поколение уже ушло на второй план, а в последние годы сборную Чили преследовали сплошные неудачи. Несколько лет назад этой команде по зубам была любая сборная мира, а сейчас она в очередной раз провалила отборочный цикл ЧМ, где в последний раз играла в 2014 году, заняв унизительное последнее место в квалификации и на одно очко отстав от сборной Перу. Как и у перуанцев, у сборной Чили сейчас нет главного тренера: команду временно возглавляет наставник молодежной сборной Николас Кордова. Нет в ней и больших звезд — ожидался приезд в Россию легенды чилийского футбола Алексиса Санчеса, но 36-летний игрок «Севильи» получил травму.
Состав сборной Чили
Вратари: Лоренс Вигурукс («Суонси Сити», Уэльс), Томас Хиллье («Монреаль», Канада), Себастьян Мелья («Уачипато»).
Защитники: Гильермо Марипан («Торино», Италия), Хабьер Суасо («Севилья», Испания), Франсиско Серральта («Осер», Франция), Беньямин Кущевич («Форталеза», Бразилия), Фабиан Ормасабаль («Универсидад де Чили»), Ян Гаргюс («Палестино»), Иван Роман («Атлетико Минейро», Бразилия), Франциско Салинас («Кокимбо Унидо»).
Полузащитники: Марселиньо Нуньес («Ипсвич Таун», Англия), Родриго Эчеверрия («Леон», Мексика), Дарико Осорио («Мидтьюлланн», Дания), Фелипе Лойола, Лаутаро Милья (оба — «Индепендьенте», Аргентина), Висенте Писарро («Коло-Коло»), Хавьер Альтамирано, Матиас Сепульведа (оба — «Универсидад де Чили»), Игнасио Сааведра («Сочи», Россия), Агустин Арсе («Лимаче»).
Нападающие: Бен Бреретон («Дерби Каунти», Англия), Александер Аравена («Гремио», Бразилия), Лукас Сепеда («Коло-Коло»), Гонсало Тапиа («Сан-Паулу», Бразилия), Максимилиано Гутьеррес («Уачипато»).
Состав сборной России
После матча с Перу расположение команды покинул вратарь Матвей Сафонов, что было запланировано заранее. Известно, что в Сочи на поле не выйдут защитник Максим Осипенко и полузащитник Алексей Миранчук, получившие отдых, и под вопросом участие в матче защитника Ильи Вахании, который был заменен после первого тайма игры против Перу. Все последние новости о сборной России по футболу вы можете найти здесь.
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).
Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА, Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).
Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба — «Локомотив», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).
Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо», Москва), Николай Комличенко («Локомотив», Москва).
По оценкам букмекеров, Россия — явный фаворит встречи. Коэффициент на победу хозяев равен 1,57, а на выигрыш гостей — 7,10. На ничью можно поставить за 4,10. То есть расклад сил примерно тот же, каким он был для встречи россиян с перуанцами в среду.