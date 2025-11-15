Матч Россия — Чили 15 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Тогда в составе чилийцев блистали мировые звезды Алексис Санчес, Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, вратарь Клаудио Браво, но то поколение уже ушло на второй план, а в последние годы сборную Чили преследовали сплошные неудачи. Несколько лет назад этой команде по зубам была любая сборная мира, а сейчас она в очередной раз провалила отборочный цикл ЧМ, где в последний раз играла в 2014 году, заняв унизительное последнее место в квалификации и на одно очко отстав от сборной Перу. Как и у перуанцев, у сборной Чили сейчас нет главного тренера: команду временно возглавляет наставник молодежной сборной Николас Кордова. Нет в ней и больших звезд — ожидался приезд в Россию легенды чилийского футбола Алексиса Санчеса, но 36-летний игрок «Севильи» получил травму.