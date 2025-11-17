Ричмонд
Конкурент Сафонова повторил антирекорд вратарей сборной Франции

В воскресенье, 16 ноября, вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье впервые вышел на поле в составе сборной Франции в матче против Азербайджана (3:1).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Голкипер сборной Франции Люка Шевалье пропустил самый быстрый гол в дебютном матче за национальную команду. Мяч после удара Рената Дадашова оказался в воротах спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка, что стало новым рекордом для дебютантов французской сборной за последние 90 лет.

Пропущенный мяч в дебютной игре вратаря сборной Франции не фиксировался с такой скоростью с 1935 года. Тогда Рене Льенсе также пропустил гол на четвертой минуте в первом матче за национальную команду. Эпизод с участием Люка Шевалье вошел в статистику национального футбола.

Люка Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» в августе 2025 года и подписал контракт до 2030 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за парижан и пропустил 18 голов. Россиянин Матвей Сафонов пока не провел на поле ни одной минуты за клуб в сезоне-2025/26,

Сборная Франции еще до матча с Азербайджаном гарантировала себе участие в ЧМ-2026. Команда заняла первое место в группе D с 16 очками. Азербайджан (1 очко) расположился на четвертой строчке. Второе место в квартет, гарантирующее участие в стыковых матчах, заняла команда Украины.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 команд. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Азербайджан
1:3
Первый тайм: 1:3
Франция
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
16.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Tofiq Bahramov Republican Stadium
Главные тренеры
Айхан Аббасов
Дидье Дешам
Голы
Азербайджан
Ренат Дадашов
(Рахман Дашдамиров)
4′
Франция
Жан-Филипп Матета
(Мало Гюсто)
17′
Магнес Аклиуш
(Мало Гюсто)
30′
Шахрудин Магомедалиев
45′
Составы команд
Азербайджан
14
Эльвин Бадалов
5
Антон Кривоцюк
39′
4
Бахлул Мустафазаде
21
Гисмат Алиев
2
Рахман Дашдамиров
20
Абдулах Хайбулаев
72′
1
Шахрудин Магомедалиев
46′
12
Айдын Байрамов
9
Ренат Дадашов
75′
13
Аббас Гусейнов
16
Джейхун Нуриев
46′
10
Нариман Ахундзаде
11
Хаял Алиев
87′
19
Мустафа Ахмадзаде
8
Эмин Махмудов
66′
6
Сабухи Абдуллазаде
Франция
23
Люка Шевалье
2
Мало Гюсто
22
Тео Эрнандез
9
Юго Экитике
15
Ибраима Конате
21
Люка Эрнандез
18
Уоррен Заир-Эмери
6
Кефрен Тюрам
12
Магнес Аклиуш
62′
25
Райан Шерки
19
Жан-Филипп Матета
79′
20
Брэдли Барколя
7
Кристофер Нкунку
62′
8
Флориан Товен
Статистика
Азербайджан
Франция
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
2
17
Удары в створ
1
4
Угловые
1
8
Фолы
10
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрис Трейманис
(Латвия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти