Конкурент Сафонова повторил антирекорд вратарей сборной Франции

Люка Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» в августе 2025 года и подписал контракт до 2030 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за парижан и пропустил 18 голов. Россиянин Матвей Сафонов пока не провел на поле ни одной минуты за клуб в сезоне-2025/26,