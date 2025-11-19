Определились все участники межконтинентальных стыков ЧМ-2026

Суринам и Новая Каледония будут бороться за свою первую поездку на чемпионат мира. Остальные четыре сборные по разу отбирались на мундиаль: ДР Конго — в 1974 году, Ирак — в 1986-м, Боливия — в 1994-м, Ямайка — в 1998-м.