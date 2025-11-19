Определились все участники межконтинентальных стыков ЧМ-2026

Две путевки на ЧМ-2026 разыграют между собой шесть сборных: Ирак, ДР Конго, Ямайка, Боливия, Суринам и Новая Каледония. Первые две команды будут сеяными и сыграют сразу в финале межконтинентальных стыков, остальные четыре сборные стартуют с полуфиналов.
Жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей пройдет в четверг, 20 ноября. Все матчи пройдут в марте 2026 года в Мексике — в Монтеррее и Гвадалахаре. Также в марте определятся последние участники ЧМ от Европы, где накануне стали известны все участники плей-офф.
Суринам и Новая Каледония будут бороться за свою первую поездку на чемпионат мира. Остальные четыре сборные по разу отбирались на мундиаль: ДР Конго — в 1974 году, Ирак — в 1986-м, Боливия — в 1994-м, Ямайка — в 1998-м.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.