Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Определились все участники межконтинентальных стыков ЧМ-2026

Стали известны участники межконтинентальных стыковых матчей за выход на чемпионат мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Две путевки на ЧМ-2026 разыграют между собой шесть сборных: Ирак, ДР Конго, Ямайка, Боливия, Суринам и Новая Каледония. Первые две команды будут сеяными и сыграют сразу в финале межконтинентальных стыков, остальные четыре сборные стартуют с полуфиналов.

Жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей пройдет в четверг, 20 ноября. Все матчи пройдут в марте 2026 года в Мексике — в Монтеррее и Гвадалахаре. Также в марте определятся последние участники ЧМ от Европы, где накануне стали известны все участники плей-офф.

Суринам и Новая Каледония будут бороться за свою первую поездку на чемпионат мира. Остальные четыре сборные по разу отбирались на мундиаль: ДР Конго — в 1974 году, Ирак — в 1986-м, Боливия — в 1994-м, Ямайка — в 1998-м.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.