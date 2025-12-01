Валерий Карпин оценил 2025 год для сборной России

В этом календарном году сборная России провела рекордные после отстранения десять матчей. Команда Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила сборной Чили (0:2).
«Если глобально оценивать, год очень хороший. На “пятерку” — такого года никогда не будет, всегда есть шероховатости, нюансы. Но в целом оцениваю хорошо, несмотря на ноябрьский сбор, поражение от Чили. Мы отталкиваемся не только от результатов, больше — от отношения ребят и судим по игре. Если говорить именно про саму игру, я бы поставил высокую оценку.
Что не получилось из того, что хотели, задумывали? Задумывали обыграть всех 10:0, но не получилось. И что? Задумывали посмотреть футболистов против хороших соперников, и такие в этом году, слава богу, были. Любой опыт — он нужен, позитивный или негативный. И этот год хорош с точки зрения опыта работы и в сборной, и в “Динамо”. Я всегда все оцениваю позитивно и никогда не жалею. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть. Поэтому все позитивно», — сказал Карпин.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при восьми ничьих и двух поражениях. Контракт 56-летнего специалиста со сборной рассчитан до лета 2028 года.
В следующем году Карпин может стать самым побеждающим тренером в истории сборной России, опередив по победам Гуса Хиддинка (22) и Станислава Черчесова (24).
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти