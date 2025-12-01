Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.85
П2
5.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
7.44
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2

Валерий Карпин оценил 2025 год для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» высоко оценил выступление национальной команды в завершающемся 2025 году.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В этом календарном году сборная России провела рекордные после отстранения десять матчей. Команда Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила сборной Чили (0:2).

«Если глобально оценивать, год очень хороший. На “пятерку” — такого года никогда не будет, всегда есть шероховатости, нюансы. Но в целом оцениваю хорошо, несмотря на ноябрьский сбор, поражение от Чили. Мы отталкиваемся не только от результатов, больше — от отношения ребят и судим по игре. Если говорить именно про саму игру, я бы поставил высокую оценку.

Что не получилось из того, что хотели, задумывали? Задумывали обыграть всех 10:0, но не получилось. И что? Задумывали посмотреть футболистов против хороших соперников, и такие в этом году, слава богу, были. Любой опыт — он нужен, позитивный или негативный. И этот год хорош с точки зрения опыта работы и в сборной, и в “Динамо”. Я всегда все оцениваю позитивно и никогда не жалею. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть. Поэтому все позитивно», — сказал Карпин.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при восьми ничьих и двух поражениях. Контракт 56-летнего специалиста со сборной рассчитан до лета 2028 года.

В следующем году Карпин может стать самым побеждающим тренером в истории сборной России, опередив по победам Гуса Хиддинка (22) и Станислава Черчесова (24).

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше