Валерий Карпин оценил 2025 год для сборной России

«Если глобально оценивать, год очень хороший. На “пятерку” — такого года никогда не будет, всегда есть шероховатости, нюансы. Но в целом оцениваю хорошо, несмотря на ноябрьский сбор, поражение от Чили. Мы отталкиваемся не только от результатов, больше — от отношения ребят и судим по игре. Если говорить именно про саму игру, я бы поставил высокую оценку.



Что не получилось из того, что хотели, задумывали? Задумывали обыграть всех 10:0, но не получилось. И что? Задумывали посмотреть футболистов против хороших соперников, и такие в этом году, слава богу, были. Любой опыт — он нужен, позитивный или негативный. И этот год хорош с точки зрения опыта работы и в сборной, и в “Динамо”. Я всегда все оцениваю позитивно и никогда не жалею. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть. Поэтому все позитивно», — сказал Карпин.