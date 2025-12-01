Карпин о запрете сахара: Сам употребляю в больших количествах

После прихода в сборную в 2021 году Карпин ввел запрет на употребление мучного и сладкого футболистами в расположении национальной команды.
«Конечно, у меня есть дома сахар. Употребляю в больших количествах. Почему запрещаю футболистам? Потому что они футболисты. Сколько ложек сахара кладу в чай? Смотря, какая кружка — большая или маленькая. Три ложки минимум», — сказал Карпин.
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при восьми ничьих и двух поражениях. Контракт 56-летнего специалиста со сборной рассчитан до лета 2028 года.
17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо», пробыв на этой должности четыре с половиной месяца. Свое решение он объяснил желанием сосредоточиться на работе со сборной России. Также Карпин отметил, что больше не планирует совмещать работу в национальной команде с клубной деятельностью.
https://vk.com/video-50270859_456241415.