Карпин о запрете сахара: Сам употребляю в больших количествах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» рассказал, что не ограничивает себя в потреблении сахара.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

После прихода в сборную в 2021 году Карпин ввел запрет на употребление мучного и сладкого футболистами в расположении национальной команды.

«Конечно, у меня есть дома сахар. Употребляю в больших количествах. Почему запрещаю футболистам? Потому что они футболисты. Сколько ложек сахара кладу в чай? Смотря, какая кружка — большая или маленькая. Три ложки минимум», — сказал Карпин.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при восьми ничьих и двух поражениях. Контракт 56-летнего специалиста со сборной рассчитан до лета 2028 года.

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо», пробыв на этой должности четыре с половиной месяца. Свое решение он объяснил желанием сосредоточиться на работе со сборной России. Также Карпин отметил, что больше не планирует совмещать работу в национальной команде с клубной деятельностью.

https://vk.com/video-50270859_456241415.

