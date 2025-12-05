Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.00
П2
4.00
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.94
П2
2.03
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.65
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.05
П2
3.06
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Арсен Венгер назвал главного фаворита ЧМ-2026

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выбрал главного фаворита предстоящего чемпионата мира. Об этом сообщает журналист The Independent Мигель Дилейни.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я стараюсь быть максимально объективным, но Франция является главным фаворитом по одной причине: у нее больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны. А это будет иметь огромное значение», — сказал Венгер.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

На последнем чемпионате мира в Катаре сборная Франции дошла до финала, где уступила команде Аргентине (3:3, 2:4 пен).

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 пройдет сегодня, 5 декабря, в Вашингтоне. Начало церемонии — в 19:00 по московскому времени.