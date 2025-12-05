Арсен Венгер назвал главного фаворита ЧМ-2026

«Я стараюсь быть максимально объективным, но Франция является главным фаворитом по одной причине: у нее больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны. А это будет иметь огромное значение», — сказал Венгер.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
На последнем чемпионате мира в Катаре сборная Франции дошла до финала, где уступила команде Аргентине (3:3, 2:4 пен).
Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 пройдет сегодня, 5 декабря, в Вашингтоне. Начало церемонии — в 19:00 по московскому времени.