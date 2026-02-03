Гашек: либо глава ФИФА глуп, либо поддерживает Россию

Бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек на своей странице в совсетях отреагировал на заявление главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по поводу возвращения России в международный футбол. Он считает, что слова главы — это прямая поддержка действий России.
«Этот президент либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию в ее целях. То, что он говорит, фактически означает поддержку действий России, эскалацию конфликта. Мы должны это остановить!» — написал Гашек.
Напомним, ранее, 2 февраля Инфантино заявил, что отсранение России от международного футбола не дало нужного результата, поэтому важно рассмотреть вариант с возвращением российских команд. Позже по информации издания The Times, ФИФА не планирует обсуждать возвращение российских команд из-за опасения критики со стороны европейских стран.
Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. Отстранение россиян было произведено в феврале 2022 года после начала военного конфликта на территории Украины.