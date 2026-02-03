Гашек: либо глава ФИФА глуп, либо поддерживает Россию

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. Отстранение россиян было произведено в феврале 2022 года после начала военного конфликта на территории Украины.