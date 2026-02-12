Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.47
X
4.05
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2

Сборная Англии продлила контракт с Тухелем до 2028 года

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии сообщила о продлении контракта с действующим главным тренером Томасом Тухелем до лета 2028 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Прежнее трудовое соглашение немецкого специалиста было рассчитано до конца ЧМ-2026. По новому контракту Тухель будет руководить сборной Англии до окончания Евро-2028.

52-летний Томас Тухель с 1 января 2025 года занимает пост главного тренера сборной Англии. Под его руководством англичане провели 10 матчей, в которых одержали девять побед и потерпели одно поражение.

Предыдущим местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а вместе с «Челси» немецкий специалист в 2021 году одержал победу в самом престижном еврокубковом турнире.

Сборная Англии на ЧМ-2026 сыграет в группе L c Хорватией, Ганой и Панамой.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Финальный матч пройдет на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).