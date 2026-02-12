Сборная Англии продлила контракт с Тухелем до 2028 года

Предыдущим местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а вместе с «Челси» немецкий специалист в 2021 году одержал победу в самом престижном еврокубковом турнире.