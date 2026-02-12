Сборная Англии продлила контракт с Тухелем до 2028 года

Прежнее трудовое соглашение немецкого специалиста было рассчитано до конца ЧМ-2026. По новому контракту Тухель будет руководить сборной Англии до окончания Евро-2028.
52-летний Томас Тухель с 1 января 2025 года занимает пост главного тренера сборной Англии. Под его руководством англичане провели 10 матчей, в которых одержали девять побед и потерпели одно поражение.
Предыдущим местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а вместе с «Челси» немецкий специалист в 2021 году одержал победу в самом престижном еврокубковом турнире.
Сборная Англии на ЧМ-2026 сыграет в группе L c Хорватией, Ганой и Панамой.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Финальный матч пройдет на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).