Шевченко запросил встречу с президентом ФИФА из-за слов о России

Андрей Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча». В 2012 году Шевченко завершил игровую карьеру и спустя несколько лет, после неудачного захода в политику, начал тренерскую деятельность. С 2016-го по 2021 год он возглавлял сборную Украины, а в сезоне-2021/22 два месяца пробыл главным тренером «Дженоа».