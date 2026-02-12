Шевченко запросил встречу с президентом ФИФА из-за слов о России

2 февраля президент ФИФА Инфантино заявил, что санкции против России не дали нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.
В настоящий момент Шевченко и Инфантино находятся на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Брюсселе, который проходит 12 февраля. Шевченко планирует донести до главы ФИФА, что возвращение российских сборных и клубов в любой форме является неприемлемым, пока продолжается конфликт на Украине, так как допуск будет использован Россией как инструмент «мягкой силы» для расширения своего влияния. Ранее Шевченко выступил против возвращения России на международную арену.
Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от еврокубков.
Андрей Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча». В 2012 году Шевченко завершил игровую карьеру и спустя несколько лет, после неудачного захода в политику, начал тренерскую деятельность. С 2016-го по 2021 год он возглавлял сборную Украины, а в сезоне-2021/22 два месяца пробыл главным тренером «Дженоа».