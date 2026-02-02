Ричмонд
Глава ФИФА Инфантино призвал снять санкции с России

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о необходимости возвращения российских команд на международные соревнования.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос отмены бана российских команд в международных турнирах.

«Мы обязаны это сделать. Безусловно, по крайней мере, на молодежном уровне. Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти», — приводит слова Инфантино ТАСС со ссылкой на Sky News.

По мнению главы ФИФА, «допуск девочек и мальчиков из России к участию в футбольных матчах в других частях Европы был бы полезен».

Инфантино считает, что ФИФА должна рассмотреть возможность изменения своих правил и «закрепить в наших уставах, что мы никогда не должны запрещать какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах.