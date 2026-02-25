Ричмонд
Лионель Месси признал, что мог играть за сборную Испании

38-летний аргентинский полузащитник «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о возможности смены гражданства на ранних этапах своей карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лионель Месси отметил, что Испания проявляла интерес к его персоне и пыталась убедить его выступать за свою сборную.

«В какой-то момент со мной связалась сборная Испании. Они пытались меня переубедить. Я аргентинец, но приехал в Барселону еще совсем молодым. Была возможность играть за Испанию, но я всегда хотел представлять Аргентину», — приводит слова Месси The Touchline.

Месси дебютировал за сборную Аргентины 17 августа 2005 года в матче с Венгрией. В этом матче он вышел на поле на 64-й минуте, но был удален менее чем через минуту за грубый удар в горло соперника. Несмотря на неудачный старт, Месси провел 196 матчей за национальную команду и забил 115 голов. Его достижения включают два Кубка Америки и победу на чемпионате мира 2022 года.

В декабре 2025 года Лионель Месси стал победителем чемпионата МЛС в составе «Интер Майами». Трофей стал для футболиста 48-м в карьере. С «Интер Майами» он выиграл четыре титула. Наибольшее число трофеев Месси завоевал в «Барселоне» (35). Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сен-Жермен». Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.