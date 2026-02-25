Лионель Месси признал, что мог играть за сборную Испании

Месси дебютировал за сборную Аргентины 17 августа 2005 года в матче с Венгрией. В этом матче он вышел на поле на 64-й минуте, но был удален менее чем через минуту за грубый удар в горло соперника. Несмотря на неудачный старт, Месси провел 196 матчей за национальную команду и забил 115 голов. Его достижения включают два Кубка Америки и победу на чемпионате мира 2022 года.